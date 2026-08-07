Incendiano il giardino a Quaregna in piena notte,

Ieri notte allarme di un cittadino di Quaregna. Si è accorto che stava bruciando l’erba del giardino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Per fortuna l’incendio è stato contenuto. Sono state avviate le indagini del caso.

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