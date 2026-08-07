Biellese OrientaleCronaca
Incendiano il giardino a Quaregna in piena notte
Intervento dei carabinieri. L’allarme dato dal proprietario.
Incendiano il giardino a Quaregna in piena notte,
Ieri notte allarme di un cittadino di Quaregna. Si è accorto che stava bruciando l’erba del giardino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Per fortuna l’incendio è stato contenuto. Sono state avviate le indagini del caso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Attualità3 giorni fa
Ragazza di 21 anni distrugge Porsche Macan: illesa
Attualità6 ore fa
Agli Orsi di Biella apre il punto vendita del marchio Only
Cronaca22 ore fa
La moglie viene scippata e il marito ha un infarto
Cronaca2 giorni fa