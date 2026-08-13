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Incendi, Pichetto: “Ogni fronte aperto è una comunità a rischio. Continuiamo a seguire”

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha incontrato gli operatori e verificato direttamente la situazione

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Incendi, Pichetto: “Ogni fronte aperto è una comunità a rischio. Continuiamo a seguire”
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Incendi, Pichetto: “Ogni fronte aperto è una comunità a rischio. Continuiamo a seguire”

Incendi, Pichetto: “Ogni fronte aperto è una comunità a rischio. Continuiamo a seguire”

Incendio in Valsessera, ieri sul territorio è arrivato anche il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha incontrato gli operatori e verificato direttamente la situazione.

“Ieri mattina al Posto di Comando Avanzato coordinato dai vigili del fuoco per seguire da vicino le operazioni sul Monte Barone – ha dichiarato Pichetto -.  Un’estate difficile, con il fuoco che sta colpendo duramente l’ltalia intera. Ogni fronte aperto è una comunità che rischia, un territorio da difendere. Grazie a tutte le donne e agli uomini che stanno lavorando senza sosta per proteggere il territorio e la
popolazione. Continuiamo a seguire”.

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