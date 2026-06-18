Il sindaco sta meglio dopo il malore, sarà dimesso domani

Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute del sindaco Marzio Olivero, che nella giornata di ieri è stato colto da un malore che ne ha reso necessario il ricovero in ospedale.

Il sindaco Olivero ha accusato un malore, ma ora sta meglio

L’aggiornamento arriva direttamente dall’ufficio stampa del Comune di Biella.

“Si comunica che, a seguito del malore accusato nella giornata di ieri – si legge nella nota -, sono stati effettuati gli accertamenti clinici ritenuti necessari. Le condizioni generali sono buone e il quadro è in costante miglioramento”.

La permanenza del primo cittadino all’Ospedale degli infermi dovrebbe dunque concludersi a breve: “Salvo diverse indicazioni dei sanitari, le dimissioni dall’ospedale sono previste nella mattinata di domani”.

“Grazie a tutto il personale dell’ospedale e a tutti coloro che mi hanno espresso vicinanza e affetto”

Il sindaco ha inoltre voluto ringraziare “il personale medico e sanitario dell’Ospedale degli Infermi per la professionalità dimostrata, nonché tutti coloro che, in queste ore, hanno espresso vicinanza e affetto”.

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