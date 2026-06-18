“Il poliziotto in piscina ha dimostrato che certi valori non conoscono orari né uniformi”

Anche il Siulp, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, si è congratulato con il poliziotto che nei giorni scorsi è intervenuto in seguito a un incidente avvenuto in una piscina biellese. L’incidente ha coinvolto un ragazzo di 14 anni il quale, dopo aver battuto la testa cadendo su uno scivolo, ha iniziato a manifestare crisi convulsive, generando comprensibile apprensione tra i presenti.

“In quei concitati momenti – sottolinea Matteo Ciriello, segretario generale provinciale del Siulp – si è rivelato decisivo l’intervento di un poliziotto libero dal servizio che, senza esitazione e con grande lucidità, ha immediatamente compreso la gravità della situazione. Il collega si è precipitato in soccorso del giovane, prestando assistenza e mettendo a disposizione le proprie competenze professionali per gestire un’emergenza che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi”.

“Ha mantenuto il controllo della situazione – aggiunge -, garantendo al ragazzo il supporto necessario fino all’arrivo dei soccorsi sanitari. Un gesto compiuto con naturalezza, ma che testimonia senso del dovere, preparazione, coraggio e una spiccata capacità di agire sotto pressione quando ogni secondo può fare la differenza”.

Il Siulp di Biella ha quindi espresso il proprio “orgoglio e il più sincero ringraziamento al collega per il comportamento tenuto. Ancora una volta un appartenente alla Polizia di Stato ha dimostrato come i valori del servizio, della solidarietà e della tutela delle persone non conoscano orari né uniformi”.

“Questo episodio – conclude Ciriello – rappresenta l’essenza più autentica del nostro lavoro: essere sempre pronti a intervenire per proteggere chi si trova in difficoltà, anche quando si è lontani dagli uffici e dai servizi istituzionali. Perché prima ancora del turno di servizio, esistono il senso di responsabilità, l’umanità e la volontà di aiutare il prossimo. A questo collega va il plauso del Siulp, il sindacato maggiormente rappresentativo dell’intero comparto sicurezza, per aver dimostrato con i fatti che essere poliziotti significa esserlo sempre, soprattutto nei momenti in cui il destino mette improvvisamente a rischio la vita e l’incolumità di una persona”.

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