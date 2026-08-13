Seguici su

CronacaValle Elvo

Il fuoco non dà tregua, incendio questa mattina a Pralungo

In azione vigili del fuoco e squadre AIB

Pubblicato

13 secondi fa

il

i vigili del fuoco
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Il fuoco non dà tregua, incendio questa mattina a Pralungo.

Il fuoco non dà tregua, incendio questa mattina a Pralungo

Questa mattina un nuovo incendio è divampato a Pralungo. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e due squadre AIB, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, aiutati anche da un elicottero.

Immagine di repertorio

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *