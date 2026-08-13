CronacaValle Elvo
Il fuoco non dà tregua, incendio questa mattina a Pralungo
In azione vigili del fuoco e squadre AIB
Il fuoco non dà tregua, incendio questa mattina a Pralungo.
Il fuoco non dà tregua, incendio questa mattina a Pralungo
Questa mattina un nuovo incendio è divampato a Pralungo. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e due squadre AIB, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, aiutati anche da un elicottero.
Immagine di repertorio
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