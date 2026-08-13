Il fuoco non dà tregua, incendio questa mattina a Pralungo.

Il fuoco non dà tregua, incendio questa mattina a Pralungo

Questa mattina un nuovo incendio è divampato a Pralungo. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e due squadre AIB, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, aiutati anche da un elicottero.

Immagine di repertorio

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