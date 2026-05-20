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Guida ubriaco e si schianta contro un muretto

A Cossato sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri

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5 minuti fa

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Guida ubriaco e si schianta contro un muretto
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Guida ubriaco e si schianta contro un muretto.

Guida ubriaco e si schianta contro un muretto

Incidente autonomo nella serata del 19 maggio a Cossato, dove un’auto è uscita di strada schiantandosi contro un muretto.

Secondo le prime informazioni, il conducente sarebbe risultato positivo all’etilometro. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Immagine di repertorio

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