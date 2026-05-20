CossateseCronaca
Guida ubriaco e si schianta contro un muretto
A Cossato sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri
Guida ubriaco e si schianta contro un muretto.
Guida ubriaco e si schianta contro un muretto
Incidente autonomo nella serata del 19 maggio a Cossato, dove un’auto è uscita di strada schiantandosi contro un muretto.
Secondo le prime informazioni, il conducente sarebbe risultato positivo all’etilometro. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri.
Immagine di repertorio
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