CronacaValle Cervo
Esplodono petardi vicino alle abitazioni: identificati dai carabinieri
Protagonista un gruppetto di minori
Esplodono petardi vicino alle abitazioni: identificati dai carabinieri.
Esplodono petardi vicino alle abitazioni: identificati dai carabinieri
Nuove segnalazioni a Sagliano Micca per comportamenti molesti attribuiti ad alcuni ragazzi del posto. I Carabinieri sono intervenuti dopo l’esplosione di petardi nei pressi di un’abitazione e una successiva segnalazione al parco vicino al Comune.
I militari hanno identificato i minorenni presenti e li hanno riaffidati alle famiglie.
Immagine di repertorio
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