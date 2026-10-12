Esplodono petardi vicino alle abitazioni: identificati dai carabinieri.

Esplodono petardi vicino alle abitazioni: identificati dai carabinieri

Nuove segnalazioni a Sagliano Micca per comportamenti molesti attribuiti ad alcuni ragazzi del posto. I Carabinieri sono intervenuti dopo l’esplosione di petardi nei pressi di un’abitazione e una successiva segnalazione al parco vicino al Comune.

I militari hanno identificato i minorenni presenti e li hanno riaffidati alle famiglie.

Immagine di repertorio

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