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CronacaValle Cervo

Esplodono petardi vicino alle abitazioni: identificati dai carabinieri

Protagonista un gruppetto di minori

Pubblicato

55 secondi fa

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Esplodono petardi vicino alle abitazioni: identificati dai carabinieri
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Esplodono petardi vicino alle abitazioni: identificati dai carabinieri.

Esplodono petardi vicino alle abitazioni: identificati dai carabinieri

Nuove segnalazioni a Sagliano Micca per comportamenti molesti attribuiti ad alcuni ragazzi del posto. I Carabinieri sono intervenuti dopo l’esplosione di petardi nei pressi di un’abitazione e una successiva segnalazione al parco vicino al Comune.

I militari hanno identificato i minorenni presenti e li hanno riaffidati alle famiglie.

Immagine di repertorio 

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