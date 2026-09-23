È morto Giuseppe Lodovici, il mitico “Lodo” di Chiavazza

Ha smesso di battere all’età di 81 anni il cuore di Giuseppe Lodovici. A Chiavazza, dove era una vera e propria istituzione, per tutti era semplicemente “il Lodo”. Il suo era un volto noto in tutto il quartiere, per anni era stato anche un pilastro del circolo della Virtus.

In pensione ormai da diversi anni, Lodovici aveva lavorato a lungo per l’impresa funebre Defabianis, la stessa che si occuperà delle esequie. Vedovo da una decina d’anni, ha lasciato nel dolore il nipote Alessandro, la cognata Silvana e i tanti amici. Quelli della Virtus, in particolare. «Il Lodo era un burbero buono – lo ricordano con affetto alcuni di loro -. Per tanti di noi era un po’ una sorta di secondo Cucu, era un personaggio. Gli volevamo bene, ci mancherà davvero».

Anche Toni Filoni lo ha ricordato con un bel post pubblicato su Facebook: «Ciao Lodo, sei stato tra i primi miei clienti… sempre presente, dal 1997. Cavolo… Voglio ricordarti mentre mangiavi il panino con la salamella e parlavi della Juve. E ora? Non mi squillerà più il cellulare… “Tony, ci sei??”. Ti ho voluto bene».

Familiari e amici gli diranno addio oggi alle 15 nella chiesa di Chiavazza.

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