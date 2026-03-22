CronacaValli Mosso e Sessera
E’ andato avanti l’alpino Piero Mello Grand
Dolore tra le penne nere di Crocemosso
E’ andato avanti l’alpino Piero Mello Grand.
E’ andato avanti l’alpino Piero Mello Grand
Profondo cordoglio a Crocemosso per la scomparsa di Piero Mello Grand, venuto a mancare all’età di 88 anni. Figura storica del gruppo Alpini locale, fu tra i fondatori e punto di riferimento per la comunità.
L’ultimo saluto sarà dato lunedì 23 marzo alle 10.30, nella chiesa parrocchiale del paese.
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