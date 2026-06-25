Due “pendolari delle truffe” arrestati dalla Polizia.

Due “pendolari delle truffe” arrestati dalla Polizia

Dalla Campania a Torino, poi a Cossato. E infine arrestati. Due giovani “pendolari delle truffe” giovedì sono finiti in manette dopo essere stati fermati dagli agenti della Squadra mobile della questura di Biella per tentata truffa.

Secondo la prima ricostruzioni, uno dei due era in auto in attesa, mentre l’altro cercava l’abitazione di una potenziale vittima contattata poco prima telefonicamente e spaventata con il solito copione del falso incidente di un familiare. I loro progetti però sono andati in fumo grazie all’intervento dei poliziotti, che evidentemente li stavano già tenendo d’occhio.

Dagli accertamenti è emerso che gli stessi due uomini erano sospettati di aver commesso un furto di Rolex e Cartier a Torino nei giorni precedenti.

Assistiti dall’avvocata Lucia Acconci, nei giorni scorsi sono comparsi in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.

Il giudice ha disposto nei loro confronti la misura dell’obbligo di dimora a Napoli in attesa del processo.

Immagine di repertorio

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