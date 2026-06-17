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Dopo lo scontro con un’auto, la moto finisce contro due veicoli in sosta

Il quarantenne in sella allo scooter è stato portato al pronto soccorso, ma non era in gravi condizioni

Pubblicato

35 secondi fa

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Scontro auto-moto: coinvolta una ragazzina di 14 anni
Foto di repertorio
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Rocambolesco incidente fortunatamente senza gravi conseguenze a Gaglianico, lo scontro ha visto coinvolte un’auto e una moto.

Scontro tra auto e moto a Gaglianico

È successo nella giornata di ieri, martedì 16 giugno, a Gaglianico. Secondo le prime sommarie ricostruzioni, a causa di una mancata precedenza si sono scontrate la Mercedes condotta da un 69enne residente in paese e la moto Kymco di un 42enne di Verrone. Quest’ultima, in seguito all’impatto, avrebbe terminato la propria corsa andando a sbattere contro due vetture in sosta: una Mercedes e un Fiorino.

Il motociclista portato all’ospedale in codice verde

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. I sanitari hanno prestato la prima assistenza al motociclista biellese, rimasto ferito, per poi trasportarlo in codice verde al pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi.

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