CircondarioCronaca
Dopo lo scontro con un’auto, la moto finisce contro due veicoli in sosta
Il quarantenne in sella allo scooter è stato portato al pronto soccorso, ma non era in gravi condizioni
Rocambolesco incidente fortunatamente senza gravi conseguenze a Gaglianico, lo scontro ha visto coinvolte un’auto e una moto.
Scontro tra auto e moto a Gaglianico
È successo nella giornata di ieri, martedì 16 giugno, a Gaglianico. Secondo le prime sommarie ricostruzioni, a causa di una mancata precedenza si sono scontrate la Mercedes condotta da un 69enne residente in paese e la moto Kymco di un 42enne di Verrone. Quest’ultima, in seguito all’impatto, avrebbe terminato la propria corsa andando a sbattere contro due vetture in sosta: una Mercedes e un Fiorino.
Il motociclista portato all’ospedale in codice verde
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. I sanitari hanno prestato la prima assistenza al motociclista biellese, rimasto ferito, per poi trasportarlo in codice verde al pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi.
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