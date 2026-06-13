Donna priva di conoscenza in una casa del centro. Momenti concitati nella giornata di ieri a pochi passi dal centro di Biella.

Donna priva di conoscenza

Nel tardo pomeriggio alcune persone hanno dato l’allarme perché non riuscivano a mettersi in contatto con una donna di circa 50 anni. Svariate le telefonate di parenti e amici, ma sempre senza risposta. Preoccupati e spaventati, hanno pertanto deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno trovato la signora priva di sensi all’interno del suo appartamento, probabilmente a causa di un malore. Rianimata sul posto, è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.

Presenti anche polizia e vigili del fuoco.

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