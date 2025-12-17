Dimentica di tirare il freno a mano e l’auto finisce contro un muro

Disavventura senza gravi conseguenze a Valle Mosso: un’automobilista ha dimenticato di tirare il freno a mano e la sua vettura è finita contro un muro.

Dimentica il freno a mano e l’auto va a sbattere contro un muro

È successo nei giorni scorsi a Valdilana. Una Fiat 500 parcheggiata in via Roma, nei pressi dell’ufficio postale, ha improvvisamente cominciato a muoversi, terminando la propria corsa contro un muro e rischiando di intralciare la circolazione. Tutto per colpa di un freno a mano che o non era stato tirato, oppure non funzionava correttamente.

Nessun ferito

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che in breve tempo sono riusciti a rintracciare il proprietario del veicolo. La vettura ha riportato qualche danno, ma nulla di particolarmente grave. Nessuno è rimasto ferito.

