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CronacaValle Cervo

Denunciate due persone che lanciano mobili dalla finestra

Il curioso episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri

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2 minuti fa

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denunciate due persone
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Denunciate due persone che lanciano mobili dalla finestra. Il curioso episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio, ad Andorno.

Denunciate due persone che lanciano mobili dalla finestra

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando alcuni residenti hanno contattato i carabinieri per segnalare una situazione appunto curiosa. Ma allo stesso tempo anche potenzialmente pericolosa.

Sul posto si sono recati i militari di Vigliano che hanno effettivamente notato due uomini che stavano gettando mobili dal balcone di una casa. Sono stati subito indentificati, entrambi sono residenti in paese e hanno 61 anni, e denunciati.
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