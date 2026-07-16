Denunciate due persone che lanciano mobili dalla finestra. Il curioso episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio, ad Andorno.

Denunciate due persone che lanciano mobili dalla finestra

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando alcuni residenti hanno contattato i carabinieri per segnalare una situazione appunto curiosa. Ma allo stesso tempo anche potenzialmente pericolosa.

Sul posto si sono recati i militari di Vigliano che hanno effettivamente notato due uomini che stavano gettando mobili dal balcone di una casa. Sono stati subito indentificati, entrambi sono residenti in paese e hanno 61 anni, e denunciati.

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