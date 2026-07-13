Cubetti “schizzano” come proiettili, sfondata una vetrina.

Cubetti “schizzano” come proiettili, sfondata una vetrina

Non è la prima volta e, probabilmente, non sarà nemmeno l’ultima.

Tra la notte di lunedì e la mattina di ieri un sampietrino ha colpito violentemente la vetrina del negozio “Moda Young”, in via Pietro Micca, danneggiandola. È l’ennesimo caso. Di solito accade a causa del passaggio delle auto su cubetti che ormai si sono distaccati dalla sede stradale. Quando lo pneumatico ci passa sopra, il sampietrino può “schizzare via” pericolosamente, rischiando di colpire i passanti oppure, come successo ieri, le vetrine degli esercizi commerciali.

«Non è la prima volta che capita – conferma un residente -. Era già successo anche a un altro negozio. Una volta ho visto un cubetto che per poco non “falciava” la gamba di un’anziana che camminava sul marciapiede. Sono pericolosi perché diventano come proiettili».

Martedì mattina il punto dal quale è “partito” il sampietrino è stato rattoppato con dell’asfalto, ma l’ufficio competente del Comune e l’assessore Luca Castagnetti sono consapevoli che la situazione generale non migliorerà fino al rifacimento della cubettatura, in programma nei prossimi mesi.

«Dovremo rifare proprio il tratto che va dalla rotonda di via La Marmora a quello di piazza La Marmora (la rotonda del bersagliere, ndr) – spiega Castagnetti -. Gli attuali cubetti saranno sostituiti con altri di dimensioni maggiori, simili a quelli di via Italia. Con quelli si può usare un materiale, una sorta di pasta, che garantisce una maggiore stabilità».

Tra gara e tempi tecnici, però, ci vorranno ancora alcuni mesi.

«L’obiettivo – conclude l’assessore – è quello di avere la strada rifatta entro l’arrivo dell’inverno».

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