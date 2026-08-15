Cuba ritrovata priva di sensi in montagna: “Grazie a chi l’ha salvata”

La lettera di Tommaso e dei suoi nonni per ringraziare pubblicamente chi ha individuato e salvato Cuba, scomparsa nei giorni scorsi in montagna. “Un grazie di cuore per aver ritrovato e salvato la nostra Cuba”. Riceviamo e pubblichiamo

Tommaso e i nonni desiderano ringraziare di cuore tutte le persone che, mercoledì 5 agosto, alle Sellette di Rosazza, sopra la galleria, si sono mobilitate per ritrovare e salvare la nostra Cuba.

Cuba si era allontanata e non era più tornata.

Dopo circa 3 ore, un gruppo di ragazzi l’ha ritrovata lungo un sentiero, priva di sensi.

Hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine, permettendo così di attivare i soccorsi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Biella, che con grande professionalità e umanità hanno soccorso Cuba, trasportandola in barella fino a valle permettendoci di portarla urgentemente alla Clinica Veterinaria Biella Vandorno, dove è stata attentamente monitorata.

Per fortuna, oggi Cuba sta bene, è tornata a casa ed è seguita dal suo veterinario abituale.

Non ci sono parole sufficienti per ringraziare quei ragazzi che l’hanno trovata, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e tutte le persone che ci hanno aiutato e sostenuto in quelle ore così difficili.

Grazie infinite a tutti Voi per averla cercata, curata, e soprattutto per averci restituito Cuba.

Tommaso e i nonni

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