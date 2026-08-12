Colto da malore mentre è con il gregge: soccorso in elicottero.

Colto da malore mentre è con il gregge: soccorso in elicottero

Si trovava in un pascolo insieme al proprio gregge quando improvvisamente si è sentito male.

Momenti di grande paura nella nella giornata di giovedì scorso per la sorte di un uomo colto da un malore. È successo a Graglia, in regione Pratonuovo.

Nonostante lo choc, il fratello, che era insieme a lui al momento dell’accaduto, è riuscito a mantenere il sangue freddo e ha dato immediatamente l’allarme e chiesto l’intervento dei soccorsi.

Per soccorrere il 62enne si è immediatamente mobilitato il personale del 118, contemporaneamente sul posto è stata inviata una pattuglia dei carabinieri.

Considerata la natura dell’emergenza, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale di Novara, dove è stato affidato alle cure dei medici per gli accertamenti e le terapie del caso.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero tali da far temere per la vita. Il fratello, di 66 anni, che ha assistito al malore, ha fornito ai soccorritori le prime informazioni utili per consentire un intervento rapido ed efficace.

Immagine di repertorio

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