Colpo nella notte al supermercato. Non si sono limitati a cercare di impossessarsi del denaro custodito all’interno della cassaforte: l’hanno direttamente portata via.

Un colpo degno del miglior Arsenio Lupin quello andato in scena la scorsa notte al supermercato Il Gigante di Moncrivello, nel Vercellese. Il bersaglio dei ladri è stato il punto vendita situato lungo la strada provinciale 593, tra Cigliano e Borgo d’Ale.

Colpo nella notte al supermercato

Gli interrogativi sono numerosi. Il primo riguarda il modo in cui gli autori del furto siano riusciti a sottrarre e trasportare la cassaforte. Al momento non sono disponibili informazioni sulle modalità utilizzate per accedere ai locali del supermercato. Resta sconosciuto anche il numero delle persone coinvolte, così come l’eventuale utilizzo di mezzi per allontanarsi con quanto sottratto.

Non è ancora possibile stabilire se, oltre alla perdita della cassaforte, il supermercato abbia riportato danni agli accessi, agli impianti o alle strutture interne. La ricostruzione del furto è ancora incompleta e le informazioni disponibili non consentono di delineare con precisione la successione degli eventi.

Un altro elemento sul quale si attendono chiarimenti è il contenuto della cassaforte. Non è stato infatti reso noto se al suo interno fossero custodite somme di denaro e a quanto eventualmente ammontassero. Non è dunque ancora possibile quantificare il danno economico subito dall’attività commerciale, considerando anche gli eventuali costi legati al ripristino dei locali.

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