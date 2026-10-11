Cocaina, eroina e hashish: arrestata una donna di 42 anni di Biella

Una donna 42enne italiana è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti, in flagranza di reato, dai carabinieri della sezione operativa del Norm di Biella.

Donna di 42 anni arrestata per spaccio di droga

I militari hanno sorpreso la donna mentre cedeva una dose a un’acquirente, trovata con un involucro contenente cocaina e segnalata alla Prefettura come assuntrice. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire addosso alla 42enne un ulteriore involucro della medesima sostanza stupefacente.

Sequestrati diversi grammi di eroina, cocaina e hashish

I controlli sono stati poi estesi al veicolo in uso alla donna e alla sua abitazione, dove i carabinieri hanno complessivamente sequestrato circa 8 grammi di cocaina, 10 grammi di eroina, 10 grammi di hashish, 1.500 euro in contanti e materiale utile alla contabilità dello spaccio.

Il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

Disposti i domiciliari in attesa della convalida

Dell’avvenuto arresto è stato informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Biella, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa della convalida.

“Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari – viene precisato in una nota – e l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato