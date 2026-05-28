Ciclista travolge un pedone, paura a Valdengo.

Ciclista travolge un pedone, paura a Valdengo

Attimi di paura ieri, 27 maggio, a Valdengo, dove un ciclista ha travolto un pedone di 73 anni.

L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito prima all’ospedale di Ponderano e poi a Novara per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio

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