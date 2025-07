“Ci sono quattro asini in mezzo alla strada”

Asini “in fuga” a Valdilana, a lanciare l’allarme è stato un giovane cittadino, preoccupato perché qualche automobilista avrebbe potuto investirli o farsi del male per evitarli.

Asini in strada a Crocemosso

È successo nella giornata di ieri, martedì 29 luglio, a Crocemosso, frazione di Valdilana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Uno dei quattro asini era già stato stato bloccato dal ragazzo, in modo che non si allontanasse ulteriormente, gli altri tre erano invece scappati nella fitta vegetazione. Alla fine anche questi ultimi sono stati trovati e portati al sicuro, in attesa dell’intervento dei carabinieri forestali di Pray e del legittimo proprietario degli animali.

Possibili sanzioni

Pare non sia la prima volta che scatta l’allarme per l’allontanamento di questi asini. Non è da escludere che vengano valutate sanzioni nei confronti del proprietario. Sono in corso accertamenti.

Foto di repertorio.

