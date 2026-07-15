CronacaValle Elvo
Chiedono la strada per l’ospedale… intanto le rubano la borsa
Il trucco della distrazione colpisce ancora
Chiedono la strada per l’ospedale… intanto le rubano la borsa.
Chiedono la strada per l’ospedale… intanto le rubano la borsa
Brutta disavventura per una donna 80enne a Mongrando. Nei pressi di un supermercato, due uomini sono riusciti a sottrarle la borsa con il trucco della distrazione. Mentre uno le avrebbe chiesto indicazioni per raggiungere l’ospedale, il complice avrebbe aperto l’auto e preso la borsa, per poi fuggire insieme all’altro.
Il furto è avvenuto nella giornata di ieri. Sull’accaduto indagano i carabinieri, al lavoro per identificare i responsabili.
Immagine di repertorio
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