Chiedono la strada per l’ospedale… intanto le rubano la borsa.

Chiedono la strada per l’ospedale… intanto le rubano la borsa

Brutta disavventura per una donna 80enne a Mongrando. Nei pressi di un supermercato, due uomini sono riusciti a sottrarle la borsa con il trucco della distrazione. Mentre uno le avrebbe chiesto indicazioni per raggiungere l’ospedale, il complice avrebbe aperto l’auto e preso la borsa, per poi fuggire insieme all’altro.

Il furto è avvenuto nella giornata di ieri. Sull’accaduto indagano i carabinieri, al lavoro per identificare i responsabili.

Immagine di repertorio

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