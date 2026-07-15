Seguici su

CronacaValle Elvo

Chiedono la strada per l’ospedale… intanto le rubano la borsa

Il trucco della distrazione colpisce ancora

Pubblicato

2 minuti fa

il

Chiedono la strada per l'ospedale... intanto le rubano la borsa
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Chiedono la strada per l’ospedale… intanto le rubano la borsa.

Chiedono la strada per l’ospedale… intanto le rubano la borsa

Brutta disavventura per una donna 80enne a Mongrando. Nei pressi di un supermercato, due uomini sono riusciti a sottrarle la borsa con il trucco della distrazione. Mentre uno le avrebbe chiesto indicazioni per raggiungere l’ospedale, il complice avrebbe aperto l’auto e preso la borsa, per poi fuggire insieme all’altro.

Il furto è avvenuto nella giornata di ieri. Sull’accaduto indagano i carabinieri, al lavoro per identificare i responsabili.

Immagine di repertorio 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *