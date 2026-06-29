Chiavazza piange Anna Barbuto, morta a 68 anni

Lutto a Chiavazza per la scomparsa di Anna Barbuto, deceduta nei giorni scorsi all’età di 68 anni. I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 29 giugno, nella chiesa parrocchiale di San Quirico.

Anna Barbuto lascia nel dolore il marito, le figlie e gli amati nipoti

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti.

La donna ha lasciato nel dolore il marito Domenico Augurusa, le figlie Enza, con Emanuele, e Patrizia, con Antonio, insieme agli amati nipoti Manuel con Annalisa, Michael con Valentina, Arianna, Yvan, Denise Laura, Riccardo e Sofia.

Oggi l’ultimo saluto a Chiavazza

Ieri pomeriggio è stato recitato il rosario, questa mattina invece amici e familiari le diranno addio. La cerimonia funebre è in programma alle 10,30, sempre nella chiesa parrocchiale di San Quirico di Biella Chiavazza.

Al termine della cerimonia, la salma sarà accompagnata al cimitero di Andorno Micca, dove Anna Barbuto riposerà.

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