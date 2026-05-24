CossateseCronaca
Centauro 32enne vola dalla moto: trasportato in ospedale
Incidente a Cossato
Centauro 32enne vola dalla moto: trasportato in ospedale.
Centauro 32enne vola dalla moto: trasportato in ospedale
Incidente a Cossato, coinvolti una moto e un’auto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 32 anni, trasportato in ospedale per accertamenti.
Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbe stato alcun contatto tra i due mezzi. Il motociclista avrebbe perso il controllo della moto dopo una frenata improvvisa alla vista dell’auto, guidata da un 77enne, finendo a terra autonomamente.
Immagine di repertorio
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