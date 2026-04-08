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“C’è un’auto contromano sulla superstrada”

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Pubblicato

5 ore fa

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"C'è un'auto contromano sulla superstrada"

“C’è un’auto contromano sulla superstrada”.

“C’è un’auto contromano sulla superstrada”

Ancora criticità lungo la superstrada in direzione Biella. Scrive un lettore intorno all’ora di pranzo di oggi:  “All’altezza dell’uscita di Cossato c’è un’auto che viaggia contromano. Segnalo la situazione, massima attenzione a chi si trova a percorrere il tratto”.

Immagine di repertorio

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1 Commento

1 Commento

  1. Ernesto Trismegisto

    8 Aprile 2026 at 19:51

    Questo è ancora niente: la scorsa settimana nello stesso tratto, erano migliaia… tutte contromano !

    Rispondi

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