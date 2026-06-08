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Cane smarrito: qualcuno ha visto la piccola Terry?

I proprietari sono molto preoccupati e la stanno cercando disperatamente

Pubblicato

10 secondi fa

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cane smarrito
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Grande apprensione per la sorte di un cane smarrito oggi nel Biellese. Questa mattina la piccola Terry si è persa dopo essere uscita per la sua solita passeggiata.

I proprietari sono molto preoccupati e chiedono a chiunque l’abbia anche soltanto vista di segnalarlo, nella speranza di poterla ritrovare e riabbracciare il prima possibile.

Cane smarrito, si cerca tra Candelo, Sandigliano e Gaglianico

Terry potrebbe trovarsi nell’area compresa tra Candelo, Sandigliano e Gaglianico.

Chiunque la veda, è pregato di contattare il seguente numero: +393938526184

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