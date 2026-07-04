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Camion si ribalta, muoiono 1.800 polli

E’ successo vicino a Biella

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Camion si ribalta, muoiono 1.800 polli
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Camion si ribalta, muoiono 1.800 polli

Un camion che trasportava circa 5 mila polli si è ribaltato nella notte a Scarmagno, nel Torinese, in prossimità di una rotonda sulla strada provinciale per Romano, vicino al casello dell’autostrada A5 Torino-Aosta.

Nell’incidente sono morti circa 1.800 animali. E’ stato il conducente del camion, illeso, ad allertare i soccorsi.

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Poco dopo, insieme ai carabinieri di Strambino, sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio veterinario dell’Asl To4, che si è occupato del controllo dei polli sopravvissuti e della gestione di quelli deceduti.

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