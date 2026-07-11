Camion bloccato al ponte provvisorio sull’Oremo.

Camion bloccato al ponte provvisorio sull’Oremo

Traffico rallentato nel pomeriggio di ieri a causa di un autoarticolato che si è trovato in difficoltà in corrispondenza del ponte provvisorio sul torrente Oremo. Il mezzo, proveniente da via Pollone, non è riuscito a completare l’attraversamento, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Per gestire la situazione sono intervenuti gli agenti della Polizia locale insieme ai Carabinieri di Andorno, che hanno regolato il transito fino alla rimozione dell’ostacolo. Al termine delle operazioni la viabilità è stata completamente ripristinata.

Immagine di repertorio

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