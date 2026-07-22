Cade durante l’escursione, 45enne messa in salvo dai soccorritori.

Cade durante l’escursione, 45enne messa in salvo dai soccorritori

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 Luglio, un’ escursionista di 45 anni, percorrendo un sentiero nei pressi della passerella sul torrente Chiobbia, nel comune di Piedicavallo, è caduta provocandosi una lesione ad una gamba che non gli ha più permesso di proseguire in autonomia l’escursione.

La chiamata di aiuto è giunta al NUE 112 che ha allertato la Stazione del Soccorso Alpino della Valle Cervo.

È stata inviata sul posto una squadra con un mezzo fuoristrada, l’escursionista è stata raggiunta immobilizzata, calata per un breve tratto di pendio e successivamente trasportata a piedi fino alla strada dove un’ Ambulanza l’ha presa in carico e trasportata all’ospedale di Biella.

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