Cade dalla bicicletta, finisce in ospedale e… viene denunciato: era ubriaco

Dopo essere rimasto coinvolto in un incidente autonomo mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, è finito nei guai in quanto… ubriaco. Insolito episodio nella giornata di sabato nel Biellese.

Ubriaco in bicicletta coinvolto in un incidente autonomo: aveva un tasso di oltre 2 g/l

L’uomo, dopo la caduta, è andato all’ospedale per accertamenti e cure del caso. Proprio durante i controlli sanitari sarebbe emerso un dato particolarmente rilevante: il tasso alcolemico riscontrato era infatti molto elevato, superiore ai 2 grammi per litro di sangue, un valore ampiamente superiore ai limiti previsti dal Codice della strada (0,5 g/l).

Denunciato per guida in stato d’ebbrezza dai carabinieri

Alla luce degli accertamenti effettuati, i carabinieri hanno provveduto a denunciarlo per guida in stato di ebbrezza.

La vicenda richiama l’attenzione su un aspetto spesso poco conosciuto: le norme che sanzionano la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici possono trovare applicazione anche nei confronti di chi conduce una bicicletta. Pur non essendo un veicolo a motore, infatti, la bicicletta è considerata un veicolo a tutti gli effetti dal Codice della strada e il suo utilizzo in condizioni psicofisiche alterate può comportare conseguenze sia per la sicurezza propria sia per quella degli altri utenti della strada.

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