BiellaCronaca
Cade dalla bicicletta, finisce in ospedale e… viene denunciato: era ubriaco
Essersi messo in sella con un tasso alcolico molto elevato rischia di costargli caro
Dopo essere rimasto coinvolto in un incidente autonomo mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, è finito nei guai in quanto… ubriaco. Insolito episodio nella giornata di sabato nel Biellese.
Ubriaco in bicicletta coinvolto in un incidente autonomo: aveva un tasso di oltre 2 g/l
L’uomo, dopo la caduta, è andato all’ospedale per accertamenti e cure del caso. Proprio durante i controlli sanitari sarebbe emerso un dato particolarmente rilevante: il tasso alcolemico riscontrato era infatti molto elevato, superiore ai 2 grammi per litro di sangue, un valore ampiamente superiore ai limiti previsti dal Codice della strada (0,5 g/l).
Denunciato per guida in stato d’ebbrezza dai carabinieri
Alla luce degli accertamenti effettuati, i carabinieri hanno provveduto a denunciarlo per guida in stato di ebbrezza.
La vicenda richiama l’attenzione su un aspetto spesso poco conosciuto: le norme che sanzionano la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici possono trovare applicazione anche nei confronti di chi conduce una bicicletta. Pur non essendo un veicolo a motore, infatti, la bicicletta è considerata un veicolo a tutti gli effetti dal Codice della strada e il suo utilizzo in condizioni psicofisiche alterate può comportare conseguenze sia per la sicurezza propria sia per quella degli altri utenti della strada.
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