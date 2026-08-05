Biella piange la centenaria Carolina Bariola Bon

Lutto a Biella per la scomparsa di Carolina Bariola Bon, venuta a mancare alla veneranda età di 102 anni.

Il cuore della donna ha smesso di battere nella Casa di Riposo Oasi di Chiavazza, dove era ospite. Ad annunciarne la scomparsa sono stati i suoi cari e tutti coloro che le hanno voluto bene.

Venerdì l’addio a Carolina Bariola Bon

L’ultimo saluto è in programma venerdì 7 agosto, alle 15,30, nella cappella della Casa di Riposo Oasi di Chiavazza. Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà per il cimitero di Tollegno, dove avverrà la sepoltura.

Il rosario sarà invece recitato domani, giovedì 6 agosto, alle 17,45, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza.

La famiglia ha espresso un sentito ringraziamento a tutto il personale della casa di riposo per le amorevoli cure e l’assistenza prestata nel corso della permanenza della centenaria nella struttura.

Due anni fa la festa per i 100 anni

Classe 1924, Carolina Bariola Bon aveva raggiunto il secolo di vita due anni fa. Per l’occasione era stata organizzata una grande festa in casa di riposo e nipoti e pronipoti avevano celebrato con lei questo importante e ambito traguardo.

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