Biella piange il dottor Roberto Terzi, morto improvvisamente

Grave lutto nel mondo della sanità biellese: a 78 anni è morto improvvisamente il dottor Roberto Terzi, coordinatore della direzione sanitaria della Fondazione Cerino Zegna e direttore sanitario della casa di riposo di Graglia e Muzzano.

Terzi ha lasciato nel dolore la moglie Annunziata, le figlie Marta con il marito Luca e Paola con il marito Simone, gli adorati nipoti Giulia, Marco, Valentina e Francesco, il fratello Sergio, i cognati Giovanna e Marco.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Chiavazza lunedì alle 15, domani alle 17,45 verrà invece recitato il rosario.

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