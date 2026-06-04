Auto si schianta contro il muro di una casa: 22enne finisce in ospedale.

Auto si schianta contro un muro: 22enne finisce in ospedale

Incidente autonomo a Valdilana, dove un’auto è uscita di strada andando a schiantarsi contro il muro di un’abitazione. Alla guida c’era un giovane di 22 anni.

Tra le possibili cause del sinistro ci sarebbero le condizioni scivolose del manto stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti.

Immagine di repertorio

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