CronacaValli Mosso e Sessera
Auto si schianta contro il muro di una casa: 22enne finisce in ospedale
Sul posto carabinieri e 118
Auto si schianta contro il muro di una casa: 22enne finisce in ospedale.
Auto si schianta contro un muro: 22enne finisce in ospedale
Incidente autonomo a Valdilana, dove un’auto è uscita di strada andando a schiantarsi contro il muro di un’abitazione. Alla guida c’era un giovane di 22 anni.
Tra le possibili cause del sinistro ci sarebbero le condizioni scivolose del manto stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Carabiniere biellese muore a Varazze
Biella18 ore fa
«Il bar Lucxor era tutta la nostra vita»
Attualità21 ore fa
Incidente in superstrada per l’onorevole Pozzolo
Attualità2 giorni fa
Vuole gettarsi dal cavalcavia: giovane salvato dalla polizia
Attualità2 giorni fa