CronacaValli Mosso e Sessera
Auto si schianta contro il guardrail: donna trasportata in ospedale
Alla guida una donna di 56 anni
Auto si schianta contro il guardrail: donna trasportata in ospedale.
Auto si schianta contro il guardrail: donna trasportata in ospedale
Incidente nel pomeriggio del 29 aprile sulla SP 200 a Mosso: una vettura è uscita di strada finendo la sua corsa contro il guardrail.
Alla guida una donna di 56 anni, residente nel Biellese, assistita dal 118 e trasportata in ospedale. Accertamenti in corso sulla dinamica.
Immagine di repertorio
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