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CronacaValli Mosso e Sessera

Auto si schianta contro il guardrail: donna trasportata in ospedale

Alla guida una donna di 56 anni

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14 secondi fa

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Auto si schianta contro il guardrail: donna trasportata in ospedale

Auto si schianta contro il guardrail: donna trasportata in ospedale.

Auto si schianta contro il guardrail: donna trasportata in ospedale

Incidente nel pomeriggio del 29 aprile sulla SP 200 a Mosso: una vettura è uscita di strada finendo la sua corsa contro il guardrail.

Alla guida una donna di 56 anni, residente nel Biellese, assistita dal 118 e trasportata in ospedale. Accertamenti in corso sulla dinamica.

Immagine di repertorio

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