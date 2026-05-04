CronacaValli Mosso e Sessera
Auto si ribalta nella galleria della Volpe: due donne ferite
Danneggiati anche la colonnina SOS e la manichetta dell’acqua. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118
Schianto nella galleria della Volpe: auto si ribalta con conducente e passeggera a bordo, rimaste ferite.
Auto si ribalta: soccorse due donne ferite
Poco prima delle 22 di ieri, domenica 3 maggio, un’auto condotta da una donna, con a bordo una passeggera, si è ribaltata mentre percorreva il tratto centrale della galleria della Volpe.
Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe urtato il cordolo della piazzola di sosta di emergenza, perdendo il controllo e capovolgendosi. Nell’impatto sono stati danneggiati anche la colonnina SOS e la manichetta dell’acqua, tranciata a seguito dell’urto.
Il tunnel è stato così chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, dove sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle due donne ferite. Rimaste fortunatamente entrambe coscienti, sono state successivamente trasportate in ospedale per accertamenti.
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Immagine di repertorio
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