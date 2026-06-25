Auto si ribalta nel torrente. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Tollegno.

Auto si ribalta nel torrente

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro lungo via Martiri della Libertà, all’altezza del civico 64. Quel che si sa è che una macchina che stava scendendo verso Biella ha perso il controllo. La vettura è finita fuori dalla carreggiata ed è precipitata nel Rio Stono, dove si è ribaltata. Fortunatamente in un tratto poco profondo.

Il conducente non dovrebbe aver riportato particolari conseguenze, nonostante alcuni dolori causati dall’incidente.

I soccorsi hanno velocemente raggiunto il posto, prestando le prime cure all’uomo e gestendo la viabilità nel tratto di strada interessato.

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