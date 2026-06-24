AttualitàBasso Biellese
Addio ad Alessio Nastro: morto nell’incidente in moto a Bollengo
Lavorava come autista di camion, era chiamato il Gigante buono
Per tutti era il gigante buono. Alessio Nastro aveva 53 anni e lavorava come autista di camion. Ha perso la vita ieri sulla strada sp 228 di Bollengo. Era in sella alla sua Ducati quando si è scontrato contro un pick up condotto da un pensionato di 77 anni.
Alessio Nastro, originario del Canavese, viveva da anni a Zimone dove tutti lo conoscevano.
Nell’impatto Nastro è caduto rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono parse da subito molto gravi. Si è spento durante il trasporto in elicottero al Cto di Torino.
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