Addio ad Alessio Nastro: morto nell’incidente in moto a Bollengo

Per tutti era il gigante buono. Alessio Nastro aveva 53 anni e lavorava come autista di camion. Ha perso la vita ieri sulla strada sp 228 di Bollengo. Era in sella alla sua Ducati quando si è scontrato contro un pick up condotto da un pensionato di 77 anni.

Alessio Nastro, originario del Canavese, viveva da anni a Zimone dove tutti lo conoscevano.

Nell’impatto Nastro è caduto rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono parse da subito molto gravi. Si è spento durante il trasporto in elicottero al Cto di Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook