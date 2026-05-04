Auto in fiamme a Masserano: danni anche a un mezzo in sosta. Il fuoco si è esteso al telone di un rimorchio parcheggiato nelle vicinanze.

Auto in fiamme: danneggiato anche a un mezzo in sosta

Delicato intevento delle forze dell’ordine nei giorni scorsi a Masserano, dove è scoppiato un incendio che ha interessato un’autovettura. Il rogo si è poi propagato e h coinvolto pure il telone di un rimorchio appartenente a un camion parcheggiato nelle vicinanze.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Biella, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva bonifica dell’area, oltre alla messa in sicurezza della zona. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Nessun ferito

Per fortuna non ci sono stati né feriti né intossicati. L’automobile colpita dalle fiamme ha però riportato danni rilevanti ed è stata sgomberata con un mezzo apposito.

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