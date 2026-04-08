Basso BielleseCronaca
Auto finisce fuori strada, sul posto 118 e carabinieri
Incidente a Salussola
Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, a Salussola, dove un veicolo è uscito dalla carreggiata per motivi ancora da chiarire.
Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno verificato le condizioni dei coinvolti. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico.
Le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.
Immagine di repertorio
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