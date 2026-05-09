Auto finisce fuori strada, conducente soccorso dal 118

Pericolosa disavventura per una persona al confine tra Villa del Bosco e Sostegno: la sua auto è finita fuori strada. È successo lungo la provinciale 64, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli.

Auto finisce fuori strada tra Villa del Bosco e Sostegno: conducente soccorso dal 118

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 maggio. Come riporta Notizia Oggi, una vettura è uscita dalla carreggiata per motivi ancora in fase di accertamento in un tratto caratterizzato da una serie di curve che occorre percorrere con attenzione. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il conducente si trovava già all’esterno dell’abitacolo.

Oltre ai vigili del fuoco di Biella, che hanno messo in sicurezza l’auto, sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona coinvolta. Presenti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le cause dell’uscita di strada.

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