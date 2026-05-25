Auto distrutta nello scontro con un bilico. E’ successo nel pomeriggio di oggi a Sandigliano: ancora un incidente, dunque, in una giornata che si è rivelata particolarmente complicata gli automobilisti biellesi.

Auto distrutta nello scontro

Il sinistro ha avuto luogo a Sandigliano sulla provincia che porta a Vergnasco, all’altezza del Bar Sport. Ancora non si conoscono i motivi dello schianto e le condizioni di salute delle persone coinvolte. Sul posto, però, erano presenti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.

L’automobile è rimasta letteralmente semi-distrutta nell’impatto contro un mezzo pesante.

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