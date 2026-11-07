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Auto contro guardrail sulla superstrada: paura all’uscita di Cossato

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, in direzione Biella. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri

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Coda in superstrada dopo un incidente (doto d'archivio)
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Ha perso il controllo della propria auto ed è andato a schiantarsi contro il guardrail mentre percorreva la superstrada. È successo nella tarda serata di ieri, venerdì 6 novembre, intorno alle 22.

Auto contro guardrail in super all’uscita di Cossato

L’incidente stradale si è verificato all’altezza dell’uscita di Cossato, in direzione Biella. Non si conoscono, attualmente, le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo della vettura e a uscire di strada.

L’intervento dei soccorritori

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. All’arrivo dei soccorritori, l’automobilista era già uscito autonomamente dall’abitacolo del veicolo, che i pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza.

I militari dell’Arma si sono invece occupati dell’esecuzione di tutti i rilievi del caso per poter poi ricostruire con esattezza le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.

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