Ascensore bloccato in pieno centro a Biella, intervengono i vigili del fuoco

Curiosità e apprensione nel pomeriggio di ieri, martedì 30 giugno, nel cuore del centro storico di Biella, dove si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per un ascensore rimasto improvvisamente bloccato all’interno di un palazzo di via Italia.

Ascensore bloccato in un palazzo di via Italia, arrivano i pompieri

L’allarme è scattato nel corso del pomeriggio e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con altrettanti mezzi. Secondo le prime informazioni, all’interno dell’ascensore potrebbero esserci state alcune persone rimaste bloccate.

Una volta giunti sul posto, i pompieri sono riusciti a risolvere la situazione nel giro di pochi minuti, riportando l’ascensore in sicurezza e consentendo di concludere l’intervento senza particolari conseguenze.

L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, vista la presenza dei mezzi di soccorso in una delle vie più frequentate del centro cittadino.

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