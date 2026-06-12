Anziana caduta a terra salvata dalle grida di aiuto.

Era caduta a terra e non riusciva più ad alzarsi. Una donna di 89 anni è stata soccorsa a Cossato nel suo appartamento. Si è trovata in difficoltà e ha iniziato a urlare. Ha attirato l’attenzione dei vicini che hanno dato l’allarme. Nel frattempo erano arrivate le figlie.

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