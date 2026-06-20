BiellaCronaca
Ancora uno schianto nel “solito” incrocio di via Rigola
Un biellese portato all’ospedale in codice verde. Illesa una famiglia francese
Non c’è pace sulle strade biellesi, dove negli ultimi giorni si stanno verificando incidenti a raffica.
Ennesimo schianto all’incrocio tra via Rigola e via Salvo D’Acquisto
L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all’altezza dell’incrocio tra via Rigola e via Salvo D’Acquisto, un punto che purtroppo non è nuovo alle cronache locali. L’impatto tra le due vetture – una Citroen Picasso e una Renault Clio – è stato violento, ma nessuno ha riportato ferite gravi.
Molto probabilmente all’origine dell’incidente c’è stata una mancata precedenza.
Sul posto la polizia locale di Biella, il 118 e il carro attrezzi.
Ferito un biellese, illesa una famiglia francese
Sulle due vetture viaggiavano una famiglia francese e un automobilista biellese. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale in codice verde. Illesi, invece, conducente e passeggeri transalpini che viaggiavano sull’altra vettura.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook