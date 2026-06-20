Ancora uno schianto nel “solito” incrocio di via Rigola

Non c’è pace sulle strade biellesi, dove negli ultimi giorni si stanno verificando incidenti a raffica.

Ennesimo schianto all’incrocio tra via Rigola e via Salvo D’Acquisto

L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all’altezza dell’incrocio tra via Rigola e via Salvo D’Acquisto, un punto che purtroppo non è nuovo alle cronache locali. L’impatto tra le due vetture – una Citroen Picasso e una Renault Clio – è stato violento, ma nessuno ha riportato ferite gravi.

Molto probabilmente all’origine dell’incidente c’è stata una mancata precedenza.

Sul posto la polizia locale di Biella, il 118 e il carro attrezzi.

Ferito un biellese, illesa una famiglia francese

Sulle due vetture viaggiavano una famiglia francese e un automobilista biellese. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale in codice verde. Illesi, invece, conducente e passeggeri transalpini che viaggiavano sull’altra vettura.

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