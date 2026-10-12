Allenatore di volley indagato per violenza sessuale e pedopornografia. L’uomo, 41enne incensurato, è sotto inchiesta dopo la denuncia di sei atleti, tutti componenti delle squadre giovanili di una società di serie C della cintura di Torino. I ragazzi hanno tra i 15 e e 17 anni.

Allenatore di volley indagato per violenza sessuale e pedopornografia

Secondo l’accusa il coach aveva creato un rapporto di stretta confidenza con i ragazzi. Poi, con la scusa di monitorarne lo stato fisico, chiedeva di inviargli foto di nudi, a cui seguivano le richieste di video. Prestazioni, atti sessuali su richiesta videoregistrati e collezionati sul suo cellulare.

In procura sono finiti gli episodi denunciati da cinque ragazzi. Mentre un altro è stato coinvolto perché avrebbe ricevuto materiale pedopornografico dal coach. Che nel marzo 2024 “intratteneva rapporti specificamente a sfondo sessuale” con uno degli atleti, come si legge nell’atto d’accusa della procura. Un adolescente che si trovava, come i compagni di squadra, in una “condizione di soggezione psicologica” verso l’allenatore, scrive il pubblico ministero.

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