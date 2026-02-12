Seguici su

Allarme per un possibile truffatore ma… era davvero il consulente di una ditta

Richiesto l’intervento dei carabinieri ad Andorno

6 minuti fa

Segnalata la presenza di una persona sospetta ad Andorno, ma dopo i controlli di rito si è rivelato essere tutto in regola.
L’allarme è scattato per un ragazzo che si è presentato alla porta di un anziano, presentandosi come dipendente di una società che si occupa di energia e chiedendo di poter visionare una bolletta. Il dubbio, legittimo, era che si trattasse di un malintenzionato. Così è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Una volta sul posto, i militari dell’Arma hanno appurato che si trattava effettivamente di un consulente di una società del settore. Nessun tentativo di truffa, dunque, anche se i carabinieri hanno provveduto a informare il pensionato in merito alla facoltà previste dalla legge di recedere dal contratto qualora non gli fosse stato chiaro cosa avesse firmato.

