Al via il processo a Gianluca Soncin. Il 53enne di origine biellese è l’unico imputato per il femminicidio di Pamela Genini.

Al via il processo a Gianluca Soncin

In Corte d’Assise a Milano si è tenuta la prima udienza “tecnica” del processo a carico dell’uomo, accusato di averla massacrata con 76 coltellate. (Nella foto: un’immagine felice della coppia.)

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, Soncin, che all’epoca viveva a Cervia, lo scorso 14 ottobre aveva ucciso la donna, 29 anni. Dopo quasi un anno e mezzo di violenze anche psicologiche, la vittima era riuscita a mettere fine alla relazione. Il reato contestato è omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata.

Le indagini della polizia sono state coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo. Soncin si sarebbe procurato una copia delle chiavi, per accedere all’abitazione della ex compagna, dove entrò con un coltello preso dalla propria collezione. Gli agenti arrivarono subito, ma l’uomo l’aveva già uccisa.

La madre della vittima non è riuscita a contenere il dolore e la rabbia, vedendolo entrare in aula lo ha guardato e gli ha urlato “bastardo”. Mentre gli agenti della penitenziaria lo conducevano nella gabbia. Poi è scoppiata in lacrime, si è sentita male ed è stata accompagnata fuori dal suo avvocato.

La donna, insieme al padre, al fratello e alla sorella della vittima, è stata ammessa come parte civile.

Esclusi, invece, due associazioni impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne e l’amico Francesco Dolci. Quest’ultimo è attualmente indagato dalla procura di Bergamo nell’ambito dell’inchiesta sulla profanazione al cimitero di Strozza.

Nuova udienza

La prossima udienza del processo a Soncin è stata fissata il 13 luglio, prossimo quando verranno sentiti i primi testimoni dell’accusa.

LEGGI ANCHE: Gianluca Soncin in carcere per l’omicidio della fidanzata

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook