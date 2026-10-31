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Aggredisce un uomo al bar e si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Manette ai polsi per un 28enne con svariati precedenti penali

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Aggredisce un uomo al bar e si scaglia contro i carabinieri: arrestato. Nei guai un uomo di 28 anni, ben noto alle forze dell’ordine per i tanti precedenti penali. “Avevo bevuto troppo”, questa la sua giustificazione davanti al gip.

Aggredisce un uomo al bar e si scaglia contro i carabinieri

I fatti risalgono alla scorso venerdì. Giovanni Junior Merola è entrato in bar di Banchette e ha iniziato a bere. Molto. Pare che sia poi andato in bagno e che il proprietario lo abbia invitato a non sprecare la carta del lavandino. L’uomo gli avrebbe dunque risposto che gli avrebbe “spaccato la faccia”. Due clienti avrebbero difeso il titolare, e il 28enne si sarebbe dunque scagliato anche contro di loro, provando anche a scagliargli contro una sedia. Avrebbe poi impugnato un portatovaglioli, colpendo in un occhio uno dei due clienti intervenuti.

Subito sono arrivati i carabinieri di Ivrea, ma anche i militari sono stati aggrediti, insultati e minacciati. Sono pertanto stawti costretti a utilizzare lo spary al peperoncino per fermare l’uomo.

Giovanni Junior Merola aveva già l’obbligo di firma perché coinvolto nell’indagine su una ramificata rete di spaccio che si estende da Torino a Milano. E’ stato arrestato almeno cinque volte per reati vari e già denunciato per furti, possesso di sostanze stupefacenti, rapite, atti persecutori ed estorsione.
LEGGI ANCHE: Aggressione a colpi di mannaia, un arresto per tentato omicidio

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