Nei giorni scorsi le comunità di Biella e Ponderano hanno detto addio a Lorenzo Villa, da tutti conosciuto come Renzo, storico titolare dell’omonima tipografia che sorgeva in paese, in via De Amicis.

Lorenzo Villa, storico tipografo, è morto a 83 anni

Villa è morto nei giorni scorsi all’ospedale di Novara, aveva 83 anni. Ha lasciato nel dolore la sorella Renata, il fratello Roberto, noto odontoiatra, e i due nipoti: Gabriele, con la mamma Ornella, e Valeria.

Lo piangono anche le penne nere di Ponderano

Oltre che per la sua professione, un’arte ereditata dal padre, Villa era molto conosciuto anche per l’impegno con le penne nere, essendo attivo nel gruppo alpino locale.

Familiari e amici gli hanno detto addio sabato mattina nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Ponderano. Per espressa volontà del defunto, la salma è stata cremata.

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